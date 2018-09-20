Новости Кузбасса

С начала 2018 г. в Кемеровской области 268 семей подали заявление на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Из них 195 семей уже получают выплаты. Общая сумма, выданная им «на руки» составила 13,1 млн руб.

Большая часть заявлений на ежемесячные выплаты поступила от кемеровчанок и новокузнечанок, за ними в рейтинге активности следуют жительницы гг. Белово и Ленинск-Кузнецкий. Наибольший интерес к новому виду государственной поддержки семей у кузбассовцев начал проявляться летом – с июня по август каждую неделю территориальные органы ПФР принимали в среднем 8 заявлений на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала.

Напомним, что ежемесячная выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Размер выплаты в Кемеровской области составляет 9857 рублей в месяц - это размер прожиточного минимума на ребёнка за II квартал 2017 года. А претендовать на выплату смогут кузбасские семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 14971,5 рублей - это 1,5-кратный размер прожиточного минимума за II квартал 2017 г. в нашем регионе. К примеру, на семью из четырех человек общий доход не должен быть больше 59 886 рублей в месяц.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, и др. Все эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР.