Новости Кузбасса

С начала 2018 г. в Кемеровской области 844 семьи подали заявление на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Из них 692 семьи уже получают выплаты. Их общая сумма в мае составила 55,9 млн руб.

Большая часть заявлений на ежемесячные выплаты по-прежнему поступает от кемеровчанок и новокузнечанок. Более активно в этом году используют право на выплаты семьи из Ленинска-Кузнецкого. На четвертом месте по количеству заявлений г. Белово. Нужно отметить, что по данным на 1 мая 2019 г. в территориальные органы ПФР обратилось 356 желающих использовать средства материнского капитала в виде ежемесячных выплат. Это в 6 раз больше заявлений по данному направлению, поданных за аналогичный период 2018 г.

Напомним, что ежемесячная выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Для того чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи (14887,5 руб.), то можно подавать заявление на ежемесячную выплату. Можно также воспользоваться специальным калькулятором на сайте ПФР.