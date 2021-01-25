Кузбасские школьники частично ушли на дистанционное обучение из-за морозов

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Минобразования Кузбасса рекомендовало школьникам отказаться от посещения учебных заведений из-за морозов.
Согласно рекомендациям министерства, ученики 1-4 классов могут не посещать школы при понижении температуры воздуха до -27 градусов мороза, 1-6 классов – до -30 градусов, 1-8 классов до -32 градусов, 1-11 – до -36 градусов.
Решение о посещении ребенком школы в морозные дни принимают родители. Если ребенок остался дома, он будет проходить учебную программу в дистанционном формате.
Фото из открытых источников
25/01/2021
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