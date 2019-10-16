Кузбасские школьники примут участие в Фестивале профессий «Билет в будущее»

Шесть тысяч школьников Кузбасса примут участие в Фестивале профессий «Билет в будущее», который стартовал в Ленинске-Кузнецком 15 октября.

Федеральный проект «Билет в будущее» организован в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Инициатором выступил президент Владимир Путин.



Фестиваль продлится три дня. В нем примут участие 6 тыс. учеников 6-11 классов со всего Кузбасса, а также 580 педагогов-навигаторов, наставников и спикеров из профессиональных образовательных организаций и предприятий области. Здесь работают площадки по направлениям: «IT и коммуникации», «Транспорт», «Здоровье», «Горная добыча угля», «Умный город/городская среда», «Сельское хозяйство», «Инновации и предпринимательство», «Технологии безопасности». Школьники поделены на группы, они в течение дня осваивают несколько направлений. После занятий каждый школьник сможет выбрать направление дальнейшей деятельности.



Далее планируется, что до конца 2019 года для школьников будут организованы обучающие мероприятия в вузах, техникумах, колледжах области.

Фото: пресс-служба АКО