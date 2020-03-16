Кузбасские школьники примут участие во всероссийской олимпиаде Россетей

Для этого нужно заполнить заявку на сайте "Олимпиада Россети" http://olimpiadarosseti.ru/ , отправить заявку и согласие на обработку персональных данных координатору в своем регионе и приступить к решению интересных тестов по математике, физике и информатике.

Второй этап - проверка творческих способностей - решение кейсов.

Кстати, победители и призеры 1 этапа автоматически проходят в финал федеральной олимпиады "Надежда энергетики".

Победа в олимпиаде даст приоритетное право на целевое обучение в вузах-партнерах компании "Россети", а также возможность провести три недели на юге России в энергетической проектной смене.

В связи с введением режима повышенной готовности и переводом школьников и студентов на дистанционное обучение, в Кузбассе олимпиада пройдет дистанционно.