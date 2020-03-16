Кузбасские школьники примут участие во всероссийской олимпиаде Россетей

Для этого нужно заполнить заявку на сайте "Олимпиада Россети"
Второй этап - проверка творческих способностей - решение кейсов.
Кстати, победители и призеры 1 этапа автоматически проходят в финал федеральной олимпиады "Надежда энергетики".
Победа в олимпиаде даст приоритетное право на целевое обучение в вузах-партнерах компании "Россети", а также возможность провести три недели на юге России в энергетической проектной смене.
В связи с введением режима повышенной готовности и переводом школьников и студентов на дистанционное обучение, в Кузбассе олимпиада пройдет дистанционно.
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