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Кузбасские школьники примут участие во всероссийской олимпиаде Россетей

Для этого нужно заполнить заявку на сайте "Олимпиада Россети" http://olimpiadarosseti.ru/ , отправить заявку и согласие на обработку персональных данных координатору в своем регионе и приступить к решению интересных тестов по математике, физике и информатике.
Второй этап - проверка творческих способностей - решение кейсов.
Кстати, победители и призеры 1 этапа автоматически проходят в финал федеральной олимпиады "Надежда энергетики".
Победа в олимпиаде даст приоритетное право на целевое обучение в вузах-партнерах компании "Россети", а также возможность провести три недели на юге России в энергетической проектной смене.
В связи с введением режима повышенной готовности и переводом школьников и студентов на дистанционное обучение, в Кузбассе олимпиада пройдет дистанционно.  

Образование
kuzbassnews.ru
16/03/2020
Образование
Новости Кузбасса

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