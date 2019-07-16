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Кузбасские школьники разработали уникальный жгут для помощи при ДТП и в ЧС

Проект поможет снизить количество негативных последствий при неправильном наложении жгута в чрезвычайных ситуациях, минимизировать количество пациентов с анемией, отмиранием конечностей. Алгоритм, заложенный в датчике, определяет время наложения жгута в зависимости от параметров окружающей среды – температуры, давления и влажности.

Разработка кузбасских школьников была успешно представлена на международной стартап-конференции Startup Village на выставке перспективных российских разработок Startup Bazaar.

Авторы разработки – воспитанники Центра детского научного и инженерно-технического творчества при Кузбасском государственном техническом университете "УникУм" Егор Петерс и Михаил Лузин. Ребята учатся в девятом классе и уже больше года занимаются в центре под руководством преподавателей Ивана Паскаря, Владислава Немова и студента-наставника Дениса Березина. Идея создания специального жгута пришла Михаилу Лузину после того, как мальчик получил травму.  При работе над созданием автозатягивающегося медицинского жгута, который можно было бы накладывать без помощи врачей, ребята провели опрос среди спасателей и медицинских работников. Это позволило им убедиться в необходимости изобретения.

В ближайшее время будет оформлен патент на изобретение, выпущена первая опытная партия. В настоящий момент ребята ищут инвестора для реализации своего проекта.

 

Фото: пресс-служба АКО

Здоровье
Общество
kuzbassnews.ru
16/07/2019
Здоровье
Общество
Новости Кузбасса

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