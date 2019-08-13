Кузбасские школьники вместе со спецназом Росгвардии поучаствовали в экстремальном забеге

В Юрге прошла ежегодная «Гонка Сибиряков. Лето 2019», приуроченная к празднованию 300-летия со дня образования Кузбасса и Дня физкультурника. В этом году в экстремальном семикилометровом забеге по пересеченной местности приняли участие бойцы спецназа Росгвардии вместе с подшефными кемеровской школы №74.

Школьники обучаются основам военного дела в группе специального назначения «Стальная рысь» имени погибшего бойца СОБР лейтенанта Юрия Латыпова. Больше года ребята находятся под патронажем спецподразделений войск правопорядка. За это время юнгвардейцы уже не раз преодолевали огненно-штурмовую полосу и даже бежали рядом со спецназом во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета.

«Гонка сибиряков» стала для ребят серьезным испытанием. Семикилометровая трасса состояла из 35 различных препятствий, в том числе водяные рвы, веревочные лестницы и переправы, а также многое другое. Подшефные дети наравне со взрослыми прошли трассу от начала до конца, преодолев все испытания.

«Мне не удалось стать членом команды, - признался 12-летний юнгвардеец Никита Якуба, - я недавно выздоровел от простуды и организаторы решили меня не выпускать на старт в этом году. Но я все равно прошел всю трассу вместе с ребятами, поддерживая их на этапах».

Вместе с Никитой юную команду Росгвардии подбадривали бойцы отряда специального назначения «Кузбасс» и кемеровского ОМОНа. За день до этого росгвардейцы принимали участие в гонке, отстаивая честь своего подразделения, а в этот раз прибыли специально ради школьников.

В результате группа специального назначения «Стальная рысь» в полном составе дошла до финиша. Команде организаторы вручили почетную грамоту, кроме этого всем участникам достались памятные жетоны «Гонки Сибиряков». Не все ребята остались довольны прохождением трассы. Школьники надеются, что в новом учебном году наставники из спецназа помогу подтянуть их физическую форму.