Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские школы переходят на дистанционное обучение

В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей области. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Администрации Правительства Кузбасса.

Согласно документу, на период с 26 октября 2020 года по 22 ноября 2020 года все общеобразовательные организации региона должны перейти на дистанционное обучение. Высшим учебным заведениям Кузбасса рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям.

В этот же период работодатели обязаны перевести не мене 30% сотрудников на удаленный режим работы. Данное требование не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, организации нефтегазового сектора, легкой, металлургической, машиностроительной, химической промышленности, угледобывающей и перерабатывающей отрасли, строительной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспортные организации, организации жилищно-коммунального комплекса, медицинские и аптечные организации, организации, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг. Однако во всех компаниях должны быть приняты меры по минимизации очного присутствия сотрудников на рабочих местах. Сохраняется обязательный режим самоизоляции для жителей Кузбасса в возрасте 65 лет и старше. 

Официальные физкультурные мероприятия и спортивные соревнования как минимум до 22 ноября должны проходить без привлечения зрителей.

Кроме того, кафе, рестораны и иные заведения общественного питания обязаны приостановить оказание услуг с 22:00 до 08:00.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, соблюдение всех принятых ранее ограничений по-прежнему обязательно.

Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут ответственность за невыполнение утвержденных правил поведения на предприятиях.

Образование
Топ
kuzbassnews.ru
25/10/2020
Образование
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке после карантина по коронавирусу открыли городскую баню
Власти Новокузнецка сообщили о возобновлении работы городской бани после закрытия на карантин из-за...
В Росздравнадзоре прокомментировали информацию о повышении цен на лекарства
В региональном Росздравнадзоре прокомментировали информацию о повышении цен на лекарственные...
Как быть, если не знаешь, куда ехать: грядущая транспортная реформа
Автобусы прибыли от компании «Питеравто» и индивидуальных предпринимателей, которые с 18 ноября...
Древний якорь обнаружили строители при благоустройстве набережной в центре Кемерова
Строители при благоустройстве берега малой реки Искитимки в центре Кемерова рядом с будущим...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus