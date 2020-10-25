Кузбасские школы переходят на дистанционное обучение

В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей области. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Администрации Правительства Кузбасса.

Согласно документу, на период с 26 октября 2020 года по 22 ноября 2020 года все общеобразовательные организации региона должны перейти на дистанционное обучение. Высшим учебным заведениям Кузбасса рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям.

В этот же период работодатели обязаны перевести не мене 30% сотрудников на удаленный режим работы. Данное требование не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, организации нефтегазового сектора, легкой, металлургической, машиностроительной, химической промышленности, угледобывающей и перерабатывающей отрасли, строительной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспортные организации, организации жилищно-коммунального комплекса, медицинские и аптечные организации, организации, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг. Однако во всех компаниях должны быть приняты меры по минимизации очного присутствия сотрудников на рабочих местах. Сохраняется обязательный режим самоизоляции для жителей Кузбасса в возрасте 65 лет и старше.

Официальные физкультурные мероприятия и спортивные соревнования как минимум до 22 ноября должны проходить без привлечения зрителей.

Кроме того, кафе, рестораны и иные заведения общественного питания обязаны приостановить оказание услуг с 22:00 до 08:00.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, соблюдение всех принятых ранее ограничений по-прежнему обязательно.

Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут ответственность за невыполнение утвержденных правил поведения на предприятиях.