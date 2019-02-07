Кузбасские сноубордисты достойно выступили на Чемпионате мира и IX зимней Спартакиаде учащихся России.

С 31 января по 10 февраля в городе Парк-Сити (США) проходит Чемпионат мира по сноуборду. В нем принимают участие 100 спортсменов из 19 стран мира.



В прошедших стартах по дисциплине параллельный слалом-гигант II место заняла кузбасская спортсменка Наталья Соболева (Мастер спорта России международного класса). Кроме того, в списке первых 25-ти спортсменов – Дмитрий Сарсембаев (Мастер спорта России международного класса). Дмитрий занял 21 место.



Также со 2 по 10 февраля в городе Миасс (Челябинская область) проходит IX зимняя Спартакиада учащихся России по сноуборду.



В рамках соревнований в дисциплине параллельный слалом-гигант II место занял юный кузбассовец Денис Сарсембаев.



Всех спортсменов тренирует Владимир Кирьянов (город Таштагол).