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Кузбасские сноубордисты достойно выступили на Чемпионате мира

Кузбасские сноубордисты достойно выступили на Чемпионате мира и IX зимней Спартакиаде учащихся России.

С 31 января по 10 февраля в городе Парк-Сити (США) проходит Чемпионат мира по сноуборду. В нем принимают участие 100 спортсменов из 19 стран мира.

В прошедших стартах по дисциплине параллельный слалом-гигант II место заняла кузбасская спортсменка Наталья Соболева (Мастер спорта России международного класса). Кроме того, в списке первых 25-ти спортсменов – Дмитрий Сарсембаев (Мастер спорта России международного класса). Дмитрий занял 21 место.

Также со 2 по 10 февраля в городе Миасс (Челябинская область) проходит IX зимняя Спартакиада учащихся России по сноуборду.

В рамках соревнований в дисциплине параллельный слалом-гигант II место занял юный кузбассовец Денис Сарсембаев.

Всех спортсменов тренирует Владимир Кирьянов (город Таштагол).

Спорт
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kuzbassnews.ru
07/02/2019
Спорт
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