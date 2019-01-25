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Кузбасские спасатели 295 раз помогали пострадавшим на горнолыжных склонах

По оперативным данным «Агентства по защите населения и территорий Кемеровской области» за сутки спасатели 6 раз оказывали помощь отдыхающим на горнолыжных комплексах Кузбасса.

Всего с начала сезона специалисты выручали отдыхающих на горнолыжных склонах 295 раз.

Напомним, что в готовности оказать помощь пострадавшим на горнолыжных спусках дежурят спасатели. У них на вооружении - снегоходы, альпинистское снаряжение, снегоступы, сани для эвакуации пострадавших.

Основной причиной травматизма на горных трассах, по мнению специалистов, является несоблюдение отдыхающими правил безопасного поведения, состояние алкогольного опьянения и переоценка своих возможностей.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
25/01/2019
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