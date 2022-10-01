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Кузбасские специалисты стали призерами Всероссийского интеллектуального турнира «Труд-Знания-Безопасность»

В финальном этапе турнира, который проходил в Сочи, кемеровчанки Ирина Пономарева (специалист по охране труда Кузбасской областной клинической больницы имени им. С.В. Беляева) и Юлия Сергеева (ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности Кедровского угольного разреза) обошли в интеллектуальной борьбе специалистов из Магнитогорска, Ярославля, Мурманска, Иркутска, Волжска и Волгоградской области.

Всего в интеллектуальном турнире «Труд-Знания-Безопасность» в 2022 году участвовали 3,3 тысячи специалистов в сфере охраны труда из 80 регионов России. Два первых этапа проходили в онлайн-формате. Специально для дистанционной проверки знаний на сайте турнира для каждого участника создали личный кабинет для ответов на задания. Причем соперники видели результаты друг друга, таким образом сохраняется открытость турнира.

В практическом этапе 10 финалистов демонстрировали компетентность в решении реальных ситуаций по обеспечению охраны труда и безопасности на рабочих местах. Жюри оценивало скорость и правильность выполнения заданий.

 

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Общество
kuzbassnews.ru
01/10/2022
Общество
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