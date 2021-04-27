Кузбасские спецназовцы стали призерами Чемпионата Сибирского округа Росгвардии по стрельбе

Лучшие стрелки кузбасской Росгвардии заняли почетное третье место в чемпионате по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, прошедшего в Иркутской области на базе учебного центра «Стеклянка».
Побороться за места на пьедестале почета собрались 20 команд и более 180 участников, представляющих территориальные управления, соединения и воинские части Росгвардии со всей Сибири.
Спортсменам предстояло показать свое мастерство во владении одним из трех видов оружия: пистолетом Макарова, автоматом Калашникова и снайперской винтовкой. Участники выполняли как классические упражнения, поражая мишени из разных положений на дистанциях до 300 метров, так и упражнения по скоростной стрельбе со сменой стойки и заменой магазина.
По результатам двух дней напряженной борьбы в общекомандном зачете представители Кемеровской области взяли «бронзу», уступив росгвардейцам из Красноярского края и победителям чемпионата из Новосибирской области.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Вор-гастролёр из Ленинска-Кузнецкого украл с витрины магазина в Кемерове два гироскутера и продал...
|
Участковый нашёл и задержал женщину — ею оказалась 31-летняя горожанка. Было возбуждено уголовное...
|
Сегодня, 26 апреля, и завтра в Кемерове установится переменная облачность при + 14 градусов.
|
Ранее A42.RU рассказывал про горномонтажника из Кузбасса, который стал победителем «Жилищной...