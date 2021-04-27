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Кузбасские спецназовцы стали призерами Чемпионата Сибирского округа Росгвардии по стрельбе

Лучшие стрелки кузбасской Росгвардии заняли почетное третье место в чемпионате по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, прошедшего в Иркутской области на базе учебного центра «Стеклянка».

Побороться за места на пьедестале почета собрались 20 команд и более 180 участников, представляющих территориальные управления, соединения и воинские части Росгвардии со всей Сибири.

Спортсменам предстояло показать свое мастерство во владении одним из трех видов оружия: пистолетом Макарова, автоматом Калашникова и снайперской винтовкой. Участники выполняли как классические упражнения, поражая мишени из разных положений на дистанциях до 300 метров, так и упражнения по скоростной стрельбе со сменой стойки и заменой магазина.

По результатам двух дней напряженной борьбы в общекомандном зачете представители Кемеровской области взяли «бронзу», уступив росгвардейцам из Красноярского края и победителям чемпионата из Новосибирской области.

Спорт
kuzbassnews.ru
27/04/2021
Спорт

Новости Кузбасса

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