Кузбасские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата стали победителями и призерами чемпионатов России

Представители Кузбасса отличились на соревнованиях по пауэрлифтингу и настольному теннису. Так, на чемпионате России по пауэрлифтингу (жим лежа), который проходил в Екатеринбурге, кузбасские спортсмены завоевали 2 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали. Всего в соревнованиях приняли участие 163 спортсмена из 37 регионов страны.

Среди женщин в личном первенстве 1-е место в весовой категории до 73 кг с результатом 110 кг заняла мастер спорта международного класса Хеда Бериева. Кандидат в мастера спорта Елена Мачехина победила в весовой категории до 86 кг с результатом 121 кг. В весовой категории до 50 кг с результатом 90 кг мастер спорта международного класса Лариса Бериева заняла 2-е место. Кандидат в мастера спорта Валерия Хусаметдинова завоевала бронзу в весовой категории до 41 кг с результатом 54 кг.

Среди мужчин в весовой категории до 54 кг с результатом 130 кг 3-е место занял мастер спорта Максим Кулик. Кандидат в мастера спорта Павел Дружин стал третьим в весовой категории до 97 кг с результатом 181 кг, также бронзовую медаль завоевал кандидат в мастера спорта Сергей Майоров в весовой категории до 107 кг с результатом 167 кг.

По итогам соревнований в командном зачете кузбасские спортсменки заняли 1-е место, у мужчин сборной Кузбасса — 3-е место.

В городе Алексино Тульской области завершился чемпионат России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (1–5 класс). Участвовали 90 спортсменов из 26 субъектов Российской Федерации. По итогам соревнований кузбассовцы завоевали 1 серебряную и 3 бронзовых медали.

Мастер спорта Анастасия Пузанова, член сборной команды России и Кузбасса в личном зачете среди женщин заняла 2-е место. В личном зачете среди мужчин 3-е место занял член сборной команды России и Кузбасса, заслуженный мастер спорта Сергей Поддубный. В командном зачете среди женщин бронзу завоевали кандидаты в мастера спорта Анастасия Пузанова и Ирина Осипова; 3-е место в командном зачете среди мужчин заняли Сергей Поддубный, кандидат в мастера спорта Алексей Коновалов и Павел Прокопенко.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса