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Кузбасские спортсмены стали чемпионами страны по парашютно-горнолыжному двоеборью

По итогам чемпионата и первенства России по парашютно-горнолыжному двоеборью (параски) спортсмены из Кузбасса заняли лидирующие позиции во всех дисциплинах.

Соревнования проходили с 1 по 4 марта на аэродроме и горнолыжном комплексе «Танай», состязались более 40 участников из разных регионов страны.

От Кузбасса в соревнованиях принимали участие шесть человек: две девушки и четверо юношей. Все спортсмены выступают еще в статусе юниоров, но это не помешало им превзойти более опытных соперников. По итогам чемпионата кемеровская женская команда (Софья Панченко и Василиса Мудрая) взяли серебро. Мужская команда (Виталий Филишев, Лев Карышев, Станислав Панченко и Максим Шнуров) стала абсолютным чемпионом соревнований.

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kuzbassnews.ru
05/03/2021
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