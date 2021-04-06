Кузбасские спортсмены успешно выступили на чемпионатах России по сноуборду

C 31 марта по 4 апреля в Южно-Сахалинске прошел чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах. За победу боролись участники из 14 регионов страны. Кузбасс представляли 16 таштагольских спортсменов, которые тренируются под руководством Владимира Кирьянова, Дмитрия Чернакова, Виктора Куликова и Василия Куликова.

В дисциплине параллельный слалом-гигант первое место занял кузбассовец, мастер спорта России Игорь Слуев. Серебряным призером стал мастер спорта России Дмитрий Карлагачев. Он же взял «серебро» в дисциплине параллельный слалом. Кроме того, в параллельном слаломе второе место у мастера спорта России международного класса Натальи Соболевой, третье — у мастера спорта России международного класса Дмитрия Сарсембаева.

Кроме того, с 1 марта по 5 апреля в Миассе состоялся чемпионат России по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс. В личном зачете серебряными призерами стали мастера спорта России Юлия Лаптева и Андрей Анисимов. В командной гонке серебряную медаль завоевала мастер спорта России международного класса Кристина Пауль (выступала с Николаем Олюниным из Красноярска), «бронзу» — Юлия Лаптева и Андрей Анисимов.

По результатам соревнований будет собран состав национальной сборной. Окончательный список кандидатов утвердят до конца апреля по итогам комиссии в Минспорте РФ.