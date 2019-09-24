Кузбасские спортсмены заняли призовые места на чемпионате СФО по скалолазанию

В Кузбассе произошли новые кадровые назначения Виктор Костиков возглавил региональное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса. С 2012...

Вандалы сломали арт-объект в кемеровской Лесной Поляне Скульптурная композиция «Ёжик» установлена в парке «Счастливое детство», рядом с местной...

В кемеровском Парке Ангелов появится каток В кемеровском Парке Ангелов, который возвели на месте сгоревшей «Зимней вишни», появится каток. Об...