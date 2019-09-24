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Кузбасские спортсмены заняли призовые места на чемпионате СФО по скалолазанию

Соревнования в дисциплинах «лазание на трудность» и «лазание на скорость» прошли 20-22 сентября на скалодроме «Каскад» в Новосибирске. В соревнованиях приняли участие 50 сильнейших спортсменов из Кемеровской, Омской, Новосибирской и Томской областей, Красноярского и Алтайского краев. Среди мужчин в дисциплине «лазание на трудность» I место занял мастер спорта из Кемерова Всеволод Ильиных. Спортсмен тренируется под руководством Александра Хижнякова в ГБФСУ КО «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва». В дисциплине «лазание на скорость» новокузнечанка Екатерина Дуплинская показала лучший результат среди женщин. Екатерина тренируется самостоятельно в МАФСУ «Спортивная школа «Грань», имеет звание кандидата в мастера спорта.   Фото: пресс-служба АКО

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24/09/2019
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