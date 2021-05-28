Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские спортсмены завоевали бронзовые медали на первенстве Европы по самбо

Соревнования состоялись с 25-26 мая в г. Лимасоле (Кипр) в рамках чемпионата и первенства Европы по самбо в возрастной категории до 18 лет среди юношей и девушек.

В весовой категории свыше 98 кг бронзовую медаль завоевал Владислав Онищенко из Новокузнецка, в весовой категории свыше 80 кг третьей стала Александра Алимова из Юрги.

В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из 16 стран Европы: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Израиля, Кипра, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Румынии, Украины, Франции, Хорватии.

Спорт
kuzbassnews.ru
28/05/2021
Спорт

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Концерт звезд эстрады и 34 салюта пройдут в Кузбассе
В рамках празднования 300-летия Кузбасса в регионе состоится концерт с участием российских звезд, а...
Новокузнечанка во время уборки в гараже нашла снаряд от миномета
Как рассказала новокузнечанка, она решила навести чистоту в своем гараже, однако в процессе...
Режим светофора на одном из самых загруженных перекрестков Кемерова изменится
Власти Кемерова анонсировали временное изменение режима работы светофора на перекрестке в центре...
Двое кузбассовцев умерли от коронавируса, еще 55 человек заболели ковидом
На утро 25 мая в Кузбассе изменилась статистика по числу умерших, заболевших и выздоровевших...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus