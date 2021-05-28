Кузбасские спортсмены завоевали бронзовые медали на первенстве Европы по самбо

Соревнования состоялись с 25-26 мая в г. Лимасоле (Кипр) в рамках чемпионата и первенства Европы по самбо в возрастной категории до 18 лет среди юношей и девушек.

В весовой категории свыше 98 кг бронзовую медаль завоевал Владислав Онищенко из Новокузнецка, в весовой категории свыше 80 кг третьей стала Александра Алимова из Юрги.

В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из 16 стран Европы: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Израиля, Кипра, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Румынии, Украины, Франции, Хорватии.