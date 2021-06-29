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Кузбасские студенты на лето вступят в ряды энергетиков

В Кузбасском филиале стартовал проект «Энергоотряд».

К работе в крупнейшей электросетевой компании региона приступают 47 студентов профильных учебных заведений.

Сегодня на торжественном открытии проекта ребята получили рабочую путёвку, познакомились с оборудованием и новыми технологиями. Руководитель управления персоналом Наталья Шевалова пожелала студентам подкрепить свои теоретические знания практическим опытом в сфере электроэнергетики.

Проект «Энергоотряд» в компании «Россети Сибирь» реализуется уже 8 лет. За это время в нём приняли участие около 350 студентов профильных учебных заведений: Кузбасского технического университета, Новокузнецкого транспортно-технологического техникума, Сибирского политехнического техникума.

Некоторые из них отлично себя зарекомендовали и сейчас трудятся в энергокомпании. Среди них – Никита Лисовенко. Сейчас он инженер по релейной защите и автоматике Северо-Восточных электрических сетей. Никита в течение трех лет был командиром энергетического стройотряда и два года совмещал обучение и работу.

Участие в энергоотряде для ребят – это не только возможность познакомиться с азами профессии на предприятии, определиться с конкретным направлением работы в отрасли, но и наработать трудовой стаж и получить заработную плату.

Все участники проекта официально оформляются в штат. В будущем лучшие бойцы энергоотряда могут получить предложение работать в «Россети Сибирь».

Образование
kuzbassnews.ru
29/06/2021
Образование

Новости Кузбасса

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