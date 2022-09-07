Кузбасские студенты повысили пенсию около 2 тысяч родителей

В Кузбассе 1800 родителей студентов пользуются возможностью получать повышенную фиксированную выплату к пенсии. На каждого ребенка размер увеличения составляет 2406 руб.

Речь идет о получателях страховых пенсий по старости и инвалидности, дети которых учатся в ВУЗах и ССУЗах на дневной форме обучения. Учитывается не более 3-х нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.

Главным условием для назначения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии являются возраст студента (не старше 23 лет), очное обучение в высшем или среднем специальном учебном заведении, также важно, чтобы студент не был трудоустроен.

На детей до 18 лет повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии родителей устанавливается независимо от факта учебы.

Чтобы оформить повышенную фиксированную выплату, потребуется подать заявление на перерасчет пенсии. К заявлению необходимо приложить свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие факт обучения ребенка по очной форме, если он старше 18 лет. Факт отсутствия работы у студента будет проверяться органом ПФР самостоятельно.

Отметим, что выплаты прекращаются, если студент закончил обучение, перевелся на заочное или вечернее отделение, либо ему исполнилось 23 года. При досрочном отчислении студента или его переводе на иную форму обучения необходимо в течение 3 дней сообщить об этом в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства, чтобы не допустить возникновения переплат, которые подлежат возвращению в ПФР.