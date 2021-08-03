Кузбасские студенты проходят летнюю практику в компании «Россети Сибирь»

Уже месяц 47 кузбасских студентов профильных учебных заведений проходят летнюю оплачиваемую практику в крупнейшей электросетевой компании – кузбасском филиале «Россети Сибирь» в рамках проекта «Энергоотряд».

Студент 3 курса Кузбасского технического университета им. Т. Ф. Горбачева Егор Тодоров рассказывает, что ещё в прошлом году хотел вступить в ряды энергоотрядовцев, но, к сожалению, планам помешала пандемия.

В этом году Егор не только исполнил свою мечту, но и стал командиром отряда.

– За практику я успел не только изучить теорию. Меня допустили к практическим работам, так как у меня есть группа по электробезопасности, – поясняет студент. – Например, на подстанции «Рудничная» я участвовал в демонтаже панели осциллографа записи аварийных событий, который выведен из работы. На этом месте будет установлен шкаф автоматики ограничения перегрузки оборудования на микропроцессорной базе. Теперь я прохожу практику в составе бригады на подстанции «Мирная». Отсюда мы каждый день выезжаем для работы по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики подстанций 35–110 кВ города Кемерово и Кемеровского района.

Все бойцы энергоотряда имеют уникальную возможность побывать на действующих энергообъектах и увидеть своими глазами то оборудование, которое раньше ребята изучали в учебных заведениях. После экскурсии на подстанцию «Мирная», которая снабжает электроэнергией три района города Кемерова, студенты остались под особым впечатлением от «настоящей» работы.

Напомним, что проект «Энергоотряд» филиал компании «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» реализует уже 8 лет. За это время в нём приняли участие около 350 студентов профильных учебных заведений: Кузбасского технического университета, Новокузнецкого транспортно-технологического техникума, Сибирского политехнического техникума. Некоторые из них отлично зарекомендовали себя и сейчас трудятся в энергокомпании.