Кузбасские тайбоксеры заняли призовые места на чемпионате и первенстве России

Подсветку кузбасский зданий отключат во время «Часа Земли» 30 марта жители Кемеровской области примут участие в глобальной экологической акции «Час Земли». С...

В Кузбассе приставы закрыли опасную стоматологию Судебные приставы приостановили деятельность стоматологии в городе Осинники Кемеровской области. На...

В Кемерове дороги стали мыть шампунем Дороги столицы Кузбасса начали отмывать от пыли и грязи специальным шампунем, рассказал 31 марта в...