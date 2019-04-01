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Кузбасские тайбоксеры заняли призовые места на чемпионате и первенстве России

С 25 по 31 марта в Перми состоялись чемпионат и первенство России среди юниоров по тайскому боксу.

Чемпионами России (мужчины, женщины 17 лет и старше) в своих весовых категориях стали мастера спорта международного класса Асланбек Зикрьёев (Кемерово), Александр Абрамов (Кемерово), Алексей Ульянов (Прокопьевск), Кирилл Корнилов (Кемерово –Санкт-Петербург), Вера Буга (Кемерово).

Серебряные медали чемпионата России завоевали кандидат в мастера спорта Антон Говоруха (Прокопьевск), мастер спорта международного класса Холмурод Рахимов (Кемерово), мастера спорта международного класса Армен Симонян (Киселевск) и Михаил Сартаков (Кемерово–Новосибирск).

Бронзовыми призерами соревнований стали кандидаты в мастера спорта Иван Васин (Прокопьевск), Рауфджон Рахимов (Кемерово), Кирилл Шемягов (Кемерово), Андрей Ястребов (Прокопьевск), а также мастера спорт Андрей Хромов (Прокопьевск), Николай Филонов (Кемерово) и кандидат в мастера спорта Мария Костикова (Березовский).

Сборная команда Кемеровской области заняла I общекомандное место чемпионата России, юниорская сборная – III общекомандное место.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
01/04/2019
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