Кузбасские телеуты отметили национальный праздник «Пельменек»

На праздник в каждой семье вручную готовят пельмени в форме полумесяца, в качестве начинки используется только конина. При этом телеуты надевают национальные костюмы и поют обрядовые песни. При лепке в некоторые пельмени кладут монетки. Считается, что нашедшие «сюрприз» в новом году заработают много денег.

В праздничный день принято ходить по гостям и гадать по пельменям. По обычаю сибирского народа, только что сваренными пельменями сначала угощают гостей, а потом к трапезе присоединяются хозяева. В этот день телеуты предпочитают не ограничивать себя в порциях: чем больше съешь, тем здоровее, удачливей и счастливее будешь весь год. Есть пельмени нужно только ложками, чтобы не вылился вкусный мясной бульон, который находится внутри.

С наступлением сумерек телеутской молодежи позволительны некоторые традиционные шалости. Например, ребята могут закрыть кого-нибудь в доме или снять часть забора, унести его на соседнюю улицу или перекрыть им дорогу. На такие шутки никто не обижается.

В селе Заречное Беловского округа местные жители провели телеутский обряд «Чертек-тер», во время которого исполняли шуточные частушки на национальном языке. Также представители коренного народа рассказывали легенды и сказки, отгадывали загадки, пели национальные песни и участвовали в национальных играх. Кульминацией праздника стала дегустация горячих ароматных пельменей.