Кузбасские транспортные полицейские спасли замерзающего человека

В дежурную комнату линейного пункта полиции (ЛПП) на станции Промышленная поступило сообщение о том, что на обочине железнодорожного пути перегона станций Тогучин - Курундус на снегу лежит человек.

Находясь на суточном дежурстве начальник ЛПП на станции Промышленная майор полиции Марина Савченко и младший инспектор специализированной группы по обеспечению общественного порядка сержант полиции Александр Тиганов, незамедлительно направились к месту происшествия. Добравшись до пункта назначения, пройдя пешком около двух километров и обследовав каждый участок железнодорожных путей, им удалось обнаружить лежащего на снегу замерзающего мужчину. Понимая, что из-за отсутствия подъездных путей бригада скорой помощи не сможет забрать пострадавшего, и учитывая что температура окружающей среды была ниже 40 градусов, Александр Тиганов положил мужчину себе на плечо и понес его в ближайший населенный пункт. Транспортные полицейские обратились за помощью к жильцам одного из ближайших домов, где человека согрели горячим чаем и обогрели, укутав в одеяло. В это время Марина Савченко уже вызвала бригаду скорой помощи к указанному дому.

Спасенным оказался 46-летний житель Новосибирской области, который в вечернее время, возвращаясь от знакомых, направился домой вдоль железнодорожный путей, так как дорогу замело снегом. В какой-то момент мужчине стало плохо, у него закружилась голова, и он потерял сознание. Прибывшие медицинские работники диагностировали обморожение левой стопы и кисти руки I степени. От госпитализации мужчина отказался, после чего был доставлен домой транспортными полицейскими.

На следующий день сотрудники линейного пункта полиции навестили спасенного гражданина, который уже идет на поправку. Со словами искренней благодарности транспортных полицейских встретила жена пострадавшего, отметив, что только благодаря их настойчивости и упорству удалось найти ее мужа и спасти от гибели.

Фото: из открытых источников