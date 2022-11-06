Кузбасские туристические проекты завоевали 14 наград по итогам IX Всероссийской премии «Маршрут года»

Всего на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в этом году претендовал 571 проект из 67 регионов России. В финал вышли 295 проектов из 63 субъектов. По результатам очных презентаций эксперты выбрали победителей, в их число вошли 14 кузбасских проектов.

Гран-При в номинации «Лучшая экскурсия в городе» завоевал проект «Хрупкое вечное» о витражах советского периода в Кемерове Фонда социально-культурных инициатив «Рыба Шагала». А проект Фонда «Аудиогид «I — Da Кемерово!» стал вторым в номинации «Лучший онлайн-маршрут в городе».

В номинации «Лучший велосипедный маршрут» победил «Велотур «Дорогой динозавров» Чебулинского краеведческого музея. Еще один проект музея — «В гостях у динозавра» — стал лучшим в номинации «Лучший событийный тур».

В номинации «Лучшая музейная экскурсия» 1-е место занял проект «Кемероволэнд» музея-заповедника «Красная Горка».

Проект «Металломорфозы: от проката до конгломерата» (ОК «Сибшахтострой») одержал победу в номинации «Лучший маршрут промышленного туризма».

В номинации «Лучший велосипедный маршрут» 2-е место присудили проекту «Велоквест «Треш — Боярд» (ИП Ксения Дементьева).

В номинации «Лучший событийный тур» вторым стал проект «Мариинск купеческий» музея-заповедника «Мариинск исторический».

В номинации «Лучшая туристическая карта города» 2-е место у серии карт #VisitKuzbass.

Вторым в номинации «Лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья» стал проект «Музей наощупь» музея-заповедника «Томская Писаница». Также 2-е место в номинации «Лучший маршрут выходного дня» завоевал речной экскурсионный маршрут «Каменный эпос Притомья» от «Томской Писаницы».

В номинации «Лучший межрегиональный маршрут» 3-е место занял проект «Путешествие в сердце Сибири», который представил Центр туризма «Меридиан».

Проект «Тропой охотника» Клуба исторической реконструкции «Тайдон» стал третьим в номинации «Лучшая идея маршрута».

Также бронзовым призером в номинации «Лучший маршрут экологического туризма» стал однодневный туристический маршрут в Горную Шорию «Ореховый промысел».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса