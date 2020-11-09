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Кузбасские ученые разработали программу дистанционной реабилитации пациентов после операций на сердце

Специалисты Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (участник НОЦ «Кузбасс») разработали и внедрили медицинское приложение для смартфонов. Это единственный в России программный продукт, созданный для онлайн-реабилитации пациентов после операций на сердце, в том числе установки искусственных клапанов.

«Первые полгода после операции сохраняется высокий риск развития осложнений. Приложение позволяет специалистам ежедневно контролировать состояние прооперированных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, даже если они проживают в отдаленных населенных пунктах. Такое дистанционное наблюдение особенно актуально во время пандемии», — отмечает руководитель проекта, заведующая лабораторией реабилитации, доктор медицинских наук Светлана Помешкина.

В течение полугода приложение проходило тестирование. В нем приняли участие 200 добровольцев, средний возраст которых — 67 лет. У всех отмечена положительная динамика послеоперационного восстановления организма.

Программа в приложении рассчитана на полгода занятий и состоит из блоков «дозированная ходьба», «лечебная гимнастика», «диета», «психология». Пациенты ежедневно вносят в телефон данные о состоянии здоровья после выполнения упражнений. Кардиологи, психологи, инструкторы по лечебной физкультуре видят показатели и, в зависимости от ситуации, корректируют лечение и физические нагрузки, консультируют пациентов и их родственников.

Финансирование проекта составило около 2 млн рублей, из них почти 1,4 млн рублей Кузбасскому научному обществу кардиологов выделил Фонд президентских грантов. Еще около 600 тыс. рублей направил Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

Здоровье
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kuzbassnews.ru
09/11/2020
Здоровье
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