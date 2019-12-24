Кузбасские ученые выиграли грант на реализацию проекта по реабилитации пациентов после операций на сердце

В Кузбассе назначили нового главу департамента образования и науки О назначении нового главы департамента образования и науки сообщили на официальном сайте...

Горняки в Кузбассе пригрозили массовыми забастовками Согласно имеющейся информации, горняки из-за невыплаты заработной платы за октябрь и аванса за...

В Кемерове водитель сбил трех пешеходов на остановке и скрылся На центральном проспекте Кемерова водитель ВАЗ-2112 сбил трех пешеходов на остановке и скрылся,...