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Кузбасские ученые выиграли грант на реализацию проекта по реабилитации пациентов после операций на сердце

Проект исследователей НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, направленный на разработку персонифицированных методов защиты головного мозга у пациентов, перенесших кардиохирургические вмешательства с применением искусственного кровообращения, одобрен Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ).

Размер гранта – 600 тыс. рублей. Кроме того, на реализацию проекта предусмотрено софинансирование из областного бюджета в размере 600 тыс. рублей.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
24/12/2019
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