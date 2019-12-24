Кузбасские ученые выиграли грант на реализацию проекта по реабилитации пациентов после операций на сердце
Проект исследователей НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, направленный на разработку персонифицированных методов защиты головного мозга у пациентов, перенесших кардиохирургические вмешательства с применением искусственного кровообращения, одобрен Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ).
Размер гранта – 600 тыс. рублей. Кроме того, на реализацию проекта предусмотрено софинансирование из областного бюджета в размере 600 тыс. рублей.
Фото: пресс-служба АКО
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