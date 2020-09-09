Кузбасские ветераны Росгвардии вместе со школьниками провели акцию «Класс доброты»

В областной столице в городской школе №74 ученики седьмого класса вместе с представителями «Молодежки ОНФ» и ветеранами охраны специальных грузов и важных государственных объектов Александром Самороковым и Александром Берсоном приняли участие во Всероссийской акции «Класс доброты», посвящённой Году памяти и славы.

Вместе с гостями ребята нарисовали собирательный портрет школьника времён Великой Отечественной войны, а также написали письма для кемеровских фронтовиков с добрыми пожеланиями и благодарностью за Победу. Эти письма юные кемеровчане подарят ветеранам-кузбассовцам.

Кроме этого, во время урока бывшие военнослужащие рассказали ученикам о службе в войсках правопорядка. В завершении встречи ветераны Росгвардии подарили ребятам книгу о воинах-кузбассовцах, защищавших родину во время Великой Отечественной войны, которая теперь будет храниться в школьном музее.