Кузбасские власти поблагодарили энергетиков за содействие в ходе уборочной кампании

Полицейский из Челябинска возглавит ГУ МВД по Кемеровской области Заместитель начальника ГУ МВД России по Челябинской области – начальник полиции Игорь Иванов будет...

Владимир Путин назначил нового заместителя начальника ГУ МВД Кузбасса Нового заместителя личному составу кузбасской полиции представил временно исполняющий обязанности...

В Кузбассе выплаты по ОСАГО за полгода выросли на 36% Страховые выплаты выросли на 36% и составили около полутора миллиардов рублей.