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Кузбасские власти поблагодарили энергетиков за содействие в ходе уборочной кампании

В адрес руководства филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» поступила благодарственная телеграмма от департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Кемеровской области.

В ней выражена признательность филиалу «Кузбассэнерго – РЭС» за организацию бесперебойного электроснабжения сельскохозяйственных объектов и содействие в уборочной кампании.

Благодаря оперативности и профессионализму работников филиала, согласованности действий в разгар ремонтов у энергетиков, аграрии получили дополнительную возможность качественно высушить и переработать собранные зерновые культуры.

Экономика
kuzbassnews.ru
06/09/2017
Экономика
Новости Кузбасса

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