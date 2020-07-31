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Кузбасские врачи спасли жизнь двухлетнему ребенку из Республики Алтай

Врачи Кузбасской областной детской клинической больницы спасли двухлетнего мальчика, которого доставили из Горно-Алтайска в Кемерово в 18.30 вертолетом санавиации, сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса. В дыхательные пути ребенка попало семя подсолнечника. В больнице Горно-Алтайска извлечь инородный предмет не удалось из-за отсутствия необходимого оборудования.

В аэропорту Кемерова маленького пациента встретила реанимационная бригада Кемеровского областного центра медицины катастроф, в составе которой были врач-реаниматолог и реанимационная медицинская сестра Кузбасской областной детской клинической больницы. Кузбасские специалисты имеют большой опыт работы в нестандартных и сложных ситуациях, когда от правильных условий транспортировки зависит дальнейшее состояние пациента.

В Кузбасской областной детской клинической больнице ребенку удалили инородный предмет с использованием современного деликатного эндоскопического оборудования. Семя находилось в нижнем отделе бронхов, поэтому эндоскопическую операцию провели с использованием анестезии. Жизнь и здоровье мальчика вне опасности.

«Кемеровский областной центр медицины катастроф имеет опыт в организации встреч пациентов, прибывших любым видом транспорта из других городов. В данном случае ребенок находился в тяжелом состоянии. Его пришлось снять с одного аппарата ИВЛ и подключить к другому аппарату – транспортному. Эвакуация прошла с минимальными рисками для здоровья пациента. Наши реанимобили приспособлены для перевозки тяжелых пациентов, в них есть все необходимое оборудование», – отметила главный областной специалист скорой медицинской помощи и по медицине катастроф Ксения Радивилко.

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kuzbassnews.ru
31/07/2020
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