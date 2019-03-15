Кузбасские врачи удалили сложную опухоль головного мозга у пациента

Кемеровские хирурги удалили у 48-летнего мужчины опухоль мозга, ранее считавшуюся неоперабельной.

Уникальная операция прошла в Кемеровской областной клинической больницеу имени С.В. Беляева.

Как рассказали врачи, доброкачественное новообразование располагалось в месте, где проходят все глазодвигательные нервы и сонная артерия (вдоль кавернозного синуса). Кроме того, опухоль проросла настолько глубоко, что пострадали передняя, средняя и задняя черепная ямы.

Операция длилась 10 часов. Врачам удалось полностью удалить опухоль. Сейчас пациент восстанавливает память, учиться выстраивать логические цепочки и готовится к выписке. 48-летний кемеровчанин называет «чудом» успешно проведенную операцию.