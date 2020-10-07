Кузбасские выпускники-стобалльники получили медали и дипломы

В этом году 102 выпускника в регионе набрали на ЕГЭ максимальное количество баллов. Все кузбасские стобалльники успешно поступили в высшие учебные заведения. За успехи в учебе ребята были награждены медалями и дипломами.



«От вас зависит будущее нашего региона. Все, что нужно для дальнейшего развития — ум и характер — у вас уже есть. Поэтому уверен: все получится. Смело воплощайте в жизнь свои самые амбициозные планы, не бойтесь трудностей и никогда не останавливайтесь на достигнутом», — сказал губернатор Сергей Цивилев на торжественном приеме.



По итогам ЕГЭ 54 выпускника в Кузбассе получили высший балл по русскому языку. 100 баллов по математике набрали 4 человека. При этом выпускник новокузнецкого лицея № 84 имени В.А. Власова Николай Обищенко сдал на максимальное количество баллов три экзамена: русский язык, историю и обществознание. Пять выпускников набрали 100 баллов по двум предметам.



На торжественной церемонии 20 выпускников, которые продолжили обучение в вузах региона, получили медали «Надежда Кузбасса».