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Кузбасские юнгвардейцы поборются за победу в международном конкурсе

 Четверо юнгвардейцев презентовали жюри конкурса свои мероприятия, которые были реализованы в течение года, в том числе совместно с сотрудниками и военнослужащими Росгвардии. Так, росгвардейцы со школьниками участвовали в различных экологических акциях по сохранению реликтового леса областного центра, увековечивали историческую память о достижениях советской космонавтики.

 Результаты регионального этапа будут озвучены в конце июля. В случае успеха ребята отправятся на окружной этап и станут на шаг ближе к победе за лучший международный волонтерский проект.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
18/07/2022
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