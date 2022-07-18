Кузбасские юнгвардейцы поборются за победу в международном конкурсе

Четверо юнгвардейцев презентовали жюри конкурса свои мероприятия, которые были реализованы в течение года, в том числе совместно с сотрудниками и военнослужащими Росгвардии. Так, росгвардейцы со школьниками участвовали в различных экологических акциях по сохранению реликтового леса областного центра, увековечивали историческую память о достижениях советской космонавтики.

Результаты регионального этапа будут озвучены в конце июля. В случае успеха ребята отправятся на окружной этап и станут на шаг ближе к победе за лучший международный волонтерский проект.

Фото: Росгвардия