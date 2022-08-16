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Кузбасские юнгвардейцы прошли курсы юного бойца

 В военно-спортивном лагере «Разведчик» курсанты 6-го класса Дмитрий Иванов и Данил Сиделев продемонстрировали свои силы в военно-прикладных видах спорта, строевой подготовки, туризма и других основах.

 Кроме этого, в кемеровском центре активного отдыха «Солнечный» на военно-патриотической смене «Юный десантник» курс молодого бойца прошли ученицы 6-го класса Росгвардии Алиса Лизунова и Маргарита Золотухина, а также ученица 9-го класса Дарья Бусыгина. Под руководством наставников подростки освоили военную и спортивную программы. За 14 дней девочки с достоинством прошли строевую, тактическую, туристическую и физическую подготовку.

 Все юнгвардейцы были награждены почетными грамотами за прохождение курсов юного бойца.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
16/08/2022
Общество
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