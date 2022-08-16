Кузбасские юнгвардейцы прошли курсы юного бойца

В военно-спортивном лагере «Разведчик» курсанты 6-го класса Дмитрий Иванов и Данил Сиделев продемонстрировали свои силы в военно-прикладных видах спорта, строевой подготовки, туризма и других основах.

Кроме этого, в кемеровском центре активного отдыха «Солнечный» на военно-патриотической смене «Юный десантник» курс молодого бойца прошли ученицы 6-го класса Росгвардии Алиса Лизунова и Маргарита Золотухина, а также ученица 9-го класса Дарья Бусыгина. Под руководством наставников подростки освоили военную и спортивную программы. За 14 дней девочки с достоинством прошли строевую, тактическую, туристическую и физическую подготовку.

Все юнгвардейцы были награждены почетными грамотами за прохождение курсов юного бойца.

Фото: Росгвардия