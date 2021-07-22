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Кузбасские юнгвардейцы прошли «тропу разведчиков»

 В Кемеровской области для участников молодежного движения «Гвардейская смена» стартовали учебно-тренировочные сборы, на которых школьников познакомят со службой в армии и различных силовых ведомствах региона. Накануне юнгвардейцы побывали на общевойсковом полигоне юргинской мотострелковой бригады, где встретились с бойцами ОМОН Росгвардии и разведчиками Минобороны.

 Детей ожидала насыщенная и увлекательная программа. Ребятам продемонстрировали военную технику и стрелковое вооружение. Под чутким руководством наставников юнгвардейцы поупражнялись в стрельбе из автомата и пулемета Калашникова, а также снайперской винтовки Драгунова. Кроме этого, школьники освоили навыки инженерной подготовки, выполнив норматив по отрывке одиночного окопа для стрельбы лежа.

 Самым захватывающим событием дня стало прохождение тактико-психологической полосы - «Тропа разведчика». Юнгвардейцы с вооружением и в боевой экипировке преодолели различные препятствия с отработкой действий при внезапной встрече с «противником». Комплекс препятствий включал в себя заборы с колючей проволокой, рвы, траншеи и рукоходы. Благодаря помощи разведчиков и сотрудников ОМОН дети смогли пройти все испытания.

 Сразу после этого ждал питательный и вкусный армейский обед. О своих приключениях юнгвардейцы рапортовали командующему 41-й армией Центрального военного округа генерал-лейтенанту Сергею Рыжкову. Он пожелал ребятам дальнейших успехов в освоении военного дела.

 В завершении дня организаторы приготовили для детей необычное испытание: юнгвардейцам предстояло отмыть от грязи настоящий боевой танк, который вернулся с полевых занятий. Школьники признались, что мытье военной техники непростое, но очень веселое занятие.

 Учебно-тренировочные сборы для воспитанников «Гвардейской смены» продлятся до начала августа. За это время школьники познакомятся с подразделениями СОБР Росгвардии, «Кедр» ГУФСИН, а также клубом боевых единоборств «Белая рысь», в котором узнают про рукопашный бой по системе Кадочникова и «Сибирский вьюн».

Спорт
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kuzbassnews.ru
22/07/2021
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