Кузбасским артистам назначили дополнительную фиксированную выплату

Дополнительную фиксированную выплату в размере 5 000 рублей ввели для ведущих артистов и солистов профессиональных театрально-зрелищных учреждений Кузбасса.

Претендовать на материальную поддержку могут не все: артист или солист должен обязательно иметь специальное профессиональное образование, состоять в штате, работать в учреждении не менее пяти лет, быть занятым не менее чем 70% спектаклей или концертов, в том числе исполнять главные роли, а также обладать популярностью у зрителя, в средствах массовой информации.