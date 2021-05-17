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Кузбасским энергетикам клещи не страшны

Компания «Россети Сибирь» к началу сезона активности клещей обеспечила персонал средствами защиты от опасных членистоногих: спецодеждой, репеллентами и вакциной от клещевого энцефалита. Весь производственный персонал кузбасского филиала компании обеспечен противоэнцефалитными защитными костюмами, репеллентами, более 250 человек получили вакцину.

Кузбасс, также как и Красноярский край, входит в список регионов с неблагоприятной обстановкой по клещевому энцефалиту. Поэтому  в филиале «Кузбассэнерго – РЭС» традиционно большое внимание уделяется защите персонала. Ведь практически все работы, которые выполняют энергетики для обеспечения электроснабжения, проходят на территории, риск встретиться с опасными насекомыми высокий.

Более 1100 сотрудников к началу сезона обеспечены специальными костюмами с ловушками, им выдано более 1300 литров репеллентов. Вакцинацию от клещевого энцефалита получили 259 работников. Ежегодно предпринимаемые меры профилактики позволяют максимально обезопасить персонал: за последние три года (с 2017 года) на всей территории присутствия энергокомпании – в девяти регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов – у сотрудников энергокомпании не было зарегистрировано ни одного укуса и заболевания.

Общество
kuzbassnews.ru
17/05/2021
Общество

Новости Кузбасса

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