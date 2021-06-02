Кузбасским школьникам вручили береты «Гвардейской смены»

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу в честь Дня защиты детей врио начальника территориального органа полковник полиции Константин Огий вручил воспитанникам войск правопорядка оливковые береты нового молодежного движения «Гвардейская смена».

Главный символ Юнгвардии достался семерым школьникам, отличившимся в учебе, спорте и военно-патриотической деятельности. Константин Анатольевич напутствовал ребят оставаться достойными представителями «Гвардейской смены» и пожелал дальнейших успехов.

Кроме этого, почетным гостем торжественной церемонии стал заместитель председателя Законодательного собрания Кемеровской области – Кузбасса Юрий Скворцов. Он вручил юнгвардейцам медали «Юный патриот России».

В мае в Кемерове прошла первая в Сибири церемония открытия отделения детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена» под патронажем Росгвардии и ветеранов сил специального назначения. Одними из первых в ряды Юнгвардии вошли 75 кемеровских школьников.