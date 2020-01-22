Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасскино представляет военные фильмы

С 24-27 января в Муниципальных киноучреждениях и КУЗБАССКИНО области покажут военные фильмы «Жила-была девочка» (1944г.), «Зимнее утро» (1966г.), посвященные снятию блокады Ленинграда.

27 января в 12:00 здесь пройдет Урок памяти в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Во время встречи школьников ждет исторический экскурс от труженика тыла и магистра политологии Михаила Александровича Ильина. Совет ветеранов подготовил архивные фото и видеоматериалы о блокаде, дневники с воспоминаниями. Урок продолжится исторической блиц-викториной «Связь поколений». Завершится встреча просмотром тематического фильма о Великой Отечественной войне из фильмофонда «Кузбасскино».

 

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/01/2020
Культура
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе прокуратура уличила банк в коррупции
Прокурор Кемеровского района постановил привлечь к ответственности банк и его руководителя за...
Правительство РФ дало названия безымянным горам Кузбасса
Названия горам даны в память о сражавшихся в период Великой Отечественной войны герое РФ Вере...
В Кузбассе двое мужчин украли уголь на 8 миллионов рублей
В Кузбассе под суд отправились два «предпринимателя», которые незаконно добывали уголь, перевозили...
Власти прокомментировали информацию о новом разрезе возле Кемерова
Кузбассовцы обсуждают информацию об открытой добыче угля в нескольких километрах от Кемерова....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus