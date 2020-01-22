Кузбасскино представляет военные фильмы

С 24-27 января в Муниципальных киноучреждениях и КУЗБАССКИНО области покажут военные фильмы «Жила-была девочка» (1944г.), «Зимнее утро» (1966г.), посвященные снятию блокады Ленинграда.
27 января в 12:00 здесь пройдет Урок памяти в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Во время встречи школьников ждет исторический экскурс от труженика тыла и магистра политологии Михаила Александровича Ильина. Совет ветеранов подготовил архивные фото и видеоматериалы о блокаде, дневники с воспоминаниями. Урок продолжится исторической блиц-викториной «Связь поколений». Завершится встреча просмотром тематического фильма о Великой Отечественной войне из фильмофонда «Кузбасскино».
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Прокурор Кемеровского района постановил привлечь к ответственности банк и его руководителя за...
|
Названия горам даны в память о сражавшихся в период Великой Отечественной войны герое РФ Вере...
|
В Кузбассе под суд отправились два «предпринимателя», которые незаконно добывали уголь, перевозили...
|
Кузбассовцы обсуждают информацию об открытой добыче угля в нескольких километрах от Кемерова....