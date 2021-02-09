Кузбасскино запускает акцию "ВсёПроСто"

Кемеровская однушка попала в топ самых дорогих квартир в Сибири Специалисты рынка недвижимости составили рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир в Сибирском...

Парламент Кузбасса предложил штрафовать владельцев собак за нападение их питомцев на людей Депутаты Кузбасса предлагают изменить ситуацию на федеральном уровне: внести в Кодекс об...

За сутки в Кемерове избили трёх подростков За сутки 7 февраля в Кемерове избили сразу трёх подростков. Одного из них с тяжёлыми травмами...