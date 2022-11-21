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Кузбасский фермер подарил брату недвижимость для сокрытия имущества от взыскания

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, когда у кузбасского фермера начались финансовые проблемы, он, предвидя грядущие судебные взыскания с него долгов, решил скрыть от этих взысканий дом и земельный участок кадастровой стоимостью более 4 миллионов рублей. Для этого он оформил данную недвижимость в дар своему брату. Но закон оказался на стороне взыскателя из Томска, который доказал в суде мнимость совершённой сделки…

Как следует из материалов гражданского дела, ещё в марте 2018 года фермер из Мариинска занял у предпринимателя из Томска, с которым у них по роду деятельности сформировались деловые отношения, 3 миллиона рублей без выплаты процентов со сроком возврата 1 октября 2018 года. Фермер получил деньги, и после этого был подписан договор займа, удостоверенный у нотариуса. Однако ни 1 октября 2018 года, ни 1 октября 2019 года томский предприниматель не получил от должника деньги. Позже, в мае 2020 года, Мариинский городской суд Кемеровской области по иску томича решил взыскать с мариинца около 3 миллионов 300 тысяч рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Однако взыскание присуждённой суммы оказалось практически неисполнимой задачей: к моменту возбуждения исполнительного производства у должника уже отсутствовало имущество, на которое может быть обращено взыскание.

Но вскоре томичу стало известно, что должником ещё в первой половине 2019 года безвозмездно (в качестве дара) в собственность своему брату был передан земельный участок с находящимся на нём домом общей кадастровой стоимостью более 4 миллионов рублей. В связи с тем, что обязанность по погашению долга должник не исполняет, уклоняясь от его выплаты, томич и обратился в суд с требованием признания вышеуказанной сделки недействительной.

Рассмотрев исковые требования, суд установил, что действительно договор дарения был заключён между близкими родственниками (родными братьями). Последствием этой сделки явилась смена титульного собственника и выбывание имущества из собственности должника. При этом должнику (ответчику по данному делу) до совершения сделки было известно о существовании у него крупного неисполненного обязательства.

«Исходя из совокупности установленных обстоятельств, суд расценивает совершённые ответчиком … действия по распоряжению своим имуществом … в качестве недобросовестного поведения, преследующего цель противоправного сокрытия имущества от взыскания со стороны истца, что затрагивает его права и влечёт недействительность такой сделки с момента её совершения», – говорится в решении суда.

В итоге Мариинский городской суд Кемеровской области признал договор дарения недействительным и применил к нему последствия недействительности сделки: привёл стороны договора в первоначальное состояние. Спорный дом и земельный участок возвращены в собственность ответчика – должника.

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
21/11/2022
Происшествия
Мариинск

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