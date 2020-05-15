Кузбасский филиал компании «Россети Сибирь» готовит электрические сети региона к новому отопительному сезону

Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание с главами сибирских регионов по вопросам подготовки к ОЗП 2020/2021 годов.

В ходе совещания было отмечено, что прошедший осенне-зимний период в регионах округа прошёл в штатном режиме, объекты энергетики и коммунального хозяйства работали без сбоев, локальные аварийные ситуации устранялись в нормативные сроки.

Как сообщает sfo.gov.ru, полпред отметил: «От качества подготовки муниципальных образований к предстоящему отопительному сезону зависит жизнеобеспечение населения». Поэтому региональным органам исполнительной власти необходимо оказать поддержку муниципалитетам. В свою очередь, органы Ростехнадзора должны помочь им устранить проблемы на теплоисточниках и сетях.

Несмотря на все сложности нынешней ситуации, энергетики полным ходом реализуют производственные программы. Кузбасский филиал Россети Сибирь направит на ремонтную кампанию до конца года не менее 616 млн рублей.

«Мы уже выполнили треть годовых объемов в физическом выражении в рамках ремонтов электросетевой инфраструктуры. И очень важно не сбавлять темпы. Ведь сибирское лето короткое, и нам нужно успеть завершить все запланированные мероприятия до наступления холодов. Поэтому очень надеемся на понимание наших потребителей. Важно, что власти региона в лице губернатора оказывают нам всестороннюю поддержку, в том числе, в части контроля деятельности других территориальных сетевых организаций. От нашей согласованности и вовремя принятых решений зависит качественная подготовка к зиме и энергобезопасность региона в целом», - отметил заместитель генерального директора – директор Кузбасского филиала Россети Сибирь Иван Клейменов.Кузбасский филиал Россети Сибирь задачу по обеспечению качественного и надежного электроснабжения территории обслуживания выполняет в полном объеме.

Особое внимание энергетики уделяют надежности работы линий электропередачи всех классов напряжения. Для этого предстоит расчистить более 1110 га трасс, отремонтировать почти 2 тысячи километров линий, заменить более 4,5 тысяч опор ЛЭП.

На контроле также мероприятия по стабильной работе электросетевой инфраструктуры в пожароопасный и грозой период. В преддверии грозового сезона энергетики установили на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 киловольт 42 комплекта специальных гирлянд мультикамерных изоляторов-разрядников. Эти устройства предназначены для молниезащиты ЛЭП и являются принципиально новым устройством, сочетающим в себе одновременно свойства и изолятора, и разрядника. В этом сезоне энергетики рассчитывают существенно снизить количество «грозовых» отключений за счет применения этих устройств.

Все мероприятия выполняются в строгом соответствии с графиками, чтобы сохранить надежное электроснабжение потребителей Кузбасса в текущей сложной эпидемиологической ситуации, а также качественно подготовиться к предстоящему отопительному сезону.