Кузбасский филиал МРСК Сибири – лидер по динамике снижения потерь в электрических сетях

По итогам 2018 года кузбасский филиал «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») сэкономил 115 млн рублей за счет снижения потерь в электрических сетях до 3,97 % (с 4,29 % годом ранее). Экономия превысила 50 млн киловатт⋅часов (кВт⋅ч), а это сравнимо с годовым энергопотреблением крупного угольного предприятия.

Согласно рейтингу снижения потерь электроэнергии среди филиалов дочерних обществ «Россети», «Кузбассэнерго – РЭС» по итогам 2018 года занял третье место в РФ по этому показателю. Кроме того, кузбасский филиал компании стал лидером среди филиалов МРСК Сибири. А три его подразделения – Кемеровский, Кондомский и Осинниковский районы электрических сетей – лучшие по динамике снижения потерь.

Наибольший эффект, по оценкам специалистов, дают реконструкция энергообъектов и борьба с хищениями электроэнергии, попросту говоря – с энерговоровством. Именно это является основной причиной «утечек» электроэнергии. Решить проблему помогают регулярные рейды по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, мероприятия по модернизации систем учета, сотрудничество с правоохранительными органами в части наказания энерговоров, привлечение внимания общественности.

По мнению и. о. заместителя директора по реализации и развитию услуг Романа Ровенского, задача по снижению потерь решается ответом на три ключевых вопроса: кто, где и когда незаконно потребляет электроэнергию.

«Мы выстраиваем работу таким образом, чтобы путем анализа исходных данных однозначно выявить и пресечь энерговоровство. Для этого анализируем баланс по элементам электрической сети, типовую и фактическую нагрузку потребителей, прогнозируем очаги потерь, исходя из статистики хищений в разрезе социальных и производственных групп потребителей. Эти базовые инструменты позволяют успешно бороться с потерями», - отмечает Роман Ровенский.

Кроме того, в 2018 году филиал «Кузбассэнерго – РЭС» автоматизировал почти 40 тысяч точек учета электроэнергии в зоне своего обслуживания. При этом для жителей установка «умных» счетчиков была абсолютно бесплатной.

Сегодня уже более 50 % всех точек учета «Кузбассэнерго – РЭС» включены в систему АИИС КУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии). Наибольшего объема автоматизации удалось достичь в Кемеровском районе (почти 90 %), а также в Крапивинском, Прокопьевском и Новокузнецком районах.

По мнению энергетиков, это одно из базовых направлений для перехода на перспективные цифровые технологии, которые позволят повысить наблюдаемость, управляемость электрической сети и, соответственно, эффективность. Кроме того, цифровизация является безусловным приоритетом государственной политики.

В текущем году энергетики продолжат автоматизацию в рамках пилотного проекта цифровой трансформации – создания цифрового района электрических сетей (РЭС) в Топкинском районе. Там потребителям бесплатно установят не менее тысячи «умных» счетчиков. Работы по внедрению АИИС КУЭ в этом году будут выполнены также в Чебулинском, Яшкинском, Промышленновском, Крапивинском и Ленинск-Кузнецком районах. По предварительным оценкам, это даст дополнительное снижение потерь еще на 15 млн кВт·ч.

– Мы проделали огромную работу. В высоковольтных сетях потери у нас на уровне технических. Самый большой объем воровства электроэнергии фиксируется в распределительных сетях, они более подвержены риску вмешательства в систему учета. И именно здесь всего за год нам удалось добиться отличных результатов - снизить уровень потерь более чем на 4 % и довести этот показатель до 16,5 %. Уверен, что положительная динамика будет продолжена, так как предпосылки для такого движения уже созданы. В текущем году мы планируем снизить потери в распределительной сети до 12,5 %, а в среднесрочной перспективе – до уровня технологических потерь. Сэкономленные средства будут направлены на дальнейшее повышение надежности и качества электроснабжения предприятий и жителей Кузбасса, а также внедрение передовых цифровых технологий, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Кузбассэнерго – РЭС» Борис Берлин.

Модернизация систем учета позволяет энергетикам управлять нагрузкой, контролировать параметры сети и мощность, дистанционно передавать данные и ограничивать неплательщиков. С помощью таких систем значительно быстрее можно находить места повреждений и, следовательно, сокращать перерывы в энергоснабжении, тем самым повышать надежность энергоснабжения. Добросовестные потребители, в свою очередь, получают возможность самостоятельно контролировать энергопотребление, снижать расходы за счет перехода на другое тарифное меню и реально экономить, законно управляя своим энергопотреблением.