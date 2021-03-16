Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасский филиал «Россети Сибирь» направит более 25 миллионов рублей на ремонт электросетей в Промышленновском районе

В Промышленновском муниципальном округе специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» уже начали готовиться к следующему отопительному сезону. На ремонт электросетевого оборудования энергетики направят свыше 25 млн рублей.

В рамках ремонтной программы энергетики заменят на линиях электропередачи более 200 опор, более 11 км провода. Наибольший объем будет выполнен в населенных пунктах Плотниково, Соревнование, Пор-Искитим.

В селах Байрак, Тарабарино и Труд энергетики отрегулируют провода на линиях. Это позволит снизить риск их схлестывания при повышенных ветровых нагрузках.

Также в рамках годовой программы энергетики планируют провести капитальный ремонт 18 трансформаторных подстанций, расчистить от поросли и опасных деревьев 16 гектаров трассы в охранной зоне для минимизации рисков отключений из-за падений деревьев на провода.

К сожалению, по технологическим причинам невозможно ремонтировать электросетевое оборудование без ограничения электроснабжения. Руководство филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» просит жителей района учитывать информацию о плановых отключениях и к временным неудобствам отнестись с пониманием. Оперативный персонал Промышленновского РЭС (это 6 бригад в количестве 36 человек) делает все возможное, чтобы свет в домах жителей был всегда. Отметим, что все мероприятия программы сформированы с учетом «узких» мест, согласованы с руководством района.  Их реализация направлена на обеспечение стабильной подачи электроэнергии населению.

По всем вопросам, касающимся подачи электроэнергии, в группе компаний «Россети» действует телефон «горячей линии» Единого контакт-центра: 8-800-220-0-220. Операторы «горячей линии» «Россети Сибирь» по телефону 8-800-1000-380 также готовы проконсультировать потребителей в круглосуточном режиме.

Общество
Экономика
Промышленная
kuzbassnews.ru
16/03/2021
Общество
Экономика
Промышленная
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Цивилев закрыл все опасные колодцы в Кемеровской области
Обследовать люки и колодцы на предмет безопасности губернатор поручил после инцидента со школьником...
У 12 территорий Кузбасса изменились границы
В Кемеровской области изменили границы целого ряда муниципалитетов. 108-страничный документ об этом...
В Кузбассе на Масленицу построили самую высокую в России башню из блинов
В выходные жители всех городов Кузбасса с размахом отметили Масленицу. Праздник прошел весело и...
Власти Кемерова повысили похоронный тариф
Итого, с 1 февраля стоимость услуг на похороны в Кемерове составляет 8352 рубля. А в прошлом году,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus