Кузбасский филиал «Россети Сибирь» направит более 25 миллионов рублей на ремонт электросетей в Промышленновском районе

В Промышленновском муниципальном округе специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» уже начали готовиться к следующему отопительному сезону. На ремонт электросетевого оборудования энергетики направят свыше 25 млн рублей.

В рамках ремонтной программы энергетики заменят на линиях электропередачи более 200 опор, более 11 км провода. Наибольший объем будет выполнен в населенных пунктах Плотниково, Соревнование, Пор-Искитим.

В селах Байрак, Тарабарино и Труд энергетики отрегулируют провода на линиях. Это позволит снизить риск их схлестывания при повышенных ветровых нагрузках.

Также в рамках годовой программы энергетики планируют провести капитальный ремонт 18 трансформаторных подстанций, расчистить от поросли и опасных деревьев 16 гектаров трассы в охранной зоне для минимизации рисков отключений из-за падений деревьев на провода.

К сожалению, по технологическим причинам невозможно ремонтировать электросетевое оборудование без ограничения электроснабжения. Руководство филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» просит жителей района учитывать информацию о плановых отключениях и к временным неудобствам отнестись с пониманием. Оперативный персонал Промышленновского РЭС (это 6 бригад в количестве 36 человек) делает все возможное, чтобы свет в домах жителей был всегда. Отметим, что все мероприятия программы сформированы с учетом «узких» мест, согласованы с руководством района. Их реализация направлена на обеспечение стабильной подачи электроэнергии населению.

По всем вопросам, касающимся подачи электроэнергии, в группе компаний «Россети» действует телефон «горячей линии» Единого контакт-центра: 8-800-220-0-220. Операторы «горячей линии» «Россети Сибирь» по телефону 8-800-1000-380 также готовы проконсультировать потребителей в круглосуточном режиме.