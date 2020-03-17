Кузбасский филиал Россети Сибирь переходит на заочный прием потребителей

Все Центры обслуживания клиентов Кузбасского филиала Россети Сибирь с 18 марта временно прекращают очное обслуживание потребителей. Такие меры позволят ограничить личные контакты и обеспечить дополнительную безопасность здоровья жителей региона и сотрудников компании, а также выполнить рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, 14 марта 2020 года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение «О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В связи с чем, на территории региона отменены все спортивные и культурно-массовые мероприятия, учащихся школ досрочно отправили на каникулы, а работодателям рекомендуют перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

В период с 18 по 31 марта включительно обслуживание клиентов Россети Сибирь переведено только на онлайн-сервисы. Обращаем внимание, что онлайн-формат обслуживания никак не скажется на решении вопросов потребителей, так как они максимально будут выполняться путем различных сервисов:

- интернет-приемная: https://www.mrsk-sib.ru (можно направить вопрос или обращение);

- личный кабинет на портале компании: www.mrsk-sib.ru (заявки на технологическое присоединение, заявки по проверке и установке приборов учета);

- портал «Светлая страна»: https://светлаястрана.рф (вопросы, связаннные с качеством электроснабжения);

- портал ТП.РФ: https://портал-тп.рф (заявки на технологическое присоединение).

Проконсультироваться и получить информацию по любым вопросам, связанным с электроснабжением, можно по телефону «горячей линии» 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).

Отметим, что в Кузбасском филиале компании Россети Сибирь работает около 2700 сотрудников, которые отвечают за надежность электроснабжения региона. На сегодня во всех производственных отделениях предпринят ряд обязательных профилактических мер на основании рекомендаций Роспотребнадзора РФ. Весь без исключения персонал ознакомлен с рекомендациями о необходимых мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции. Все производственные внутренние рабочие встречи максимально переведены в режим видео-конференц-связи. Во всех подразделениях усилен контроль за состоянием здоровья персонала, введены дополнительные меры по дезинфекции и обработке помещений.