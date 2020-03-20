Кузбасский филиал Россети Сибирь переводит сотрудников на «удаленку»

Большинство офисных сотрудников во всех филиалах компании «Россети Сибирь» теперь работают удаленно.
Во исполнение приказов по группе компаний «Россети» от 05.03.2020 N 104 «О мерах по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» и от 16.03.2020 N 113 «Об организации работы в условиях распространения ОРВИ» с 17 марта 2020 года часть сотрудников группы компаний «Россети» работает удаленно, с сохранением действующих условий оплаты труда. Исключение составляет персонал, который в обязательном порядке должен находиться в офисе или на производственном объекте.
По состоянию на вечер 19 марта на удаленный режим работы переведено более 1100 сотрудников Россети Сибирь. В процентном соотношении этот показатель составляет порядка 10 % от общей численности персонала и более 50 % от всех сотрудников офиса.
Целевая задача энергокомпании – до конца недели перевести на работу из дома не менее 70% офисных сотрудников.
Удаленная работа сотрудников группы компаний «Россети» организована без потери контроля над безопасностью данных и IТ-инфраструктуры.
Сотрудники, оставшиеся работать в офисах и на производстве, прошли инструктажи и обеспечены одноразовыми медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и другими необходимыми средствами защиты.
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