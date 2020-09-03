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Кузбасский филиал Россети Сибирь повышает надежность электроснабжения потребителей

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь снижают аварийность на подведомственных объектах в регионе. Количество технологических нарушений сократилось в первой половине года в сетях всех классов напряжения на 1%, а в сетях напряжением 110 киловольт – на 8%.

Проведенный анализ показал улучшение показателей надежности: средняя продолжительность перерывов в электроснабжении одного потребителя и средняя частота перерыва снизились по отношению к прошлому году на 18% и 10% соответственно.

Оперативность энергетиков также выросла: среднее время на ликвидацию нарушения составило 1,08 часа (меньше на 14,5%, чем в прошлом году).

Добавим, что улучшения показателей надежности электроснабжения удалось добиться несмотря на ухудшение метеоусловий в этом году. Количество опасных погодных условий выросло на 175% относительно прошлого года. А неблагоприятная погода зачастую и становится причиной нарушения в электроснабжении. 

В целом по группе компаний «Россети» аварийность в сетях всех классов напряжения также снизилась, в том числе  на 5,5% - на объектах 110 кВ и выше. И электроснабжение потребителей в зоне ответственности энергохолдинга восстанавливалось в среднем на 8,1% быстрее, чем в сопоставимом периоде 2019 года. 

Экономика
kuzbassnews.ru
03/09/2020
Экономика
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Новости Кузбасса

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