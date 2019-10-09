Кузбасский филиал Россети Сибирь установил больше 300 птицезащитных устройств на линиях вблизи лесов и заповедников

Одно общее дело объединяет два разных понятия «орнитология» и «энергетика» – сохранение численности диких птиц. Чтобы защитить редких пернатых от поражения электричеством, специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» устанавливают птицезащитные устройства (ПЗУ) на линиях электропередачи, которые находятся рядом с лесными массивами, на открытых степных территориях, а также недалеко от заповедников в зонах миграции птиц.

Как правило, в зоне риска крупные хищные птицы, такие как беркут, кречет, балобан, степная пустельга и самая быстрая птица в мире, занесенная в Красную книгу, – сокол-сапсан. На провода они обычно садятся, чтобы передохнуть, съесть пойманную добычу и даже построить гнездо. Задевая незащищенную линию или изолятор, пернатые могут погибнуть, а потребители – на время остаться без света.

«Птицезащитные устройства мы монтируем во время подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду, – рассказывает главный инженер Кузбасского филиала Россети Сибирь Сергей Тараданов. – На сегодня мы уже установили 368 защитных устройств на линиях напряжением 10 киловольт (кВ). Эти устройства крепятся на траверсе высоковольтной линии, перекрывая изолятор и часть провода. Кроме того, ПЗУ обладает отпугивающим эффектом за счет колебаний, вызываемых воздействием ветра. В результате гирлянда изоляторов защищена от повреждений, а сами птицы – от поражения электрическим током».

Мероприятия по охране животного мира предусмотрены экологической политикой электросетевой компании и призваны минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. При этом повышается и надежность электроснабжения потребителей, поскольку снижается количество отключений из-за «птичьего» фактора.