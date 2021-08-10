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Кузбасский филиал Россети Сибирь в лидерах по цифровому энергоучету

В Кузбассе на цифровой энергоучет переведены 63,4% потребителей филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС». Регион вошел в тройку лидеров по количеству установленных «умных» приборов учета. Кроме Кузбасса среди регионов-лидеров – Калининградская и Тюменская области (с 96,6% и 70,3% соответственно).

На сегодня в Кузбассе автоматизировано почти 107 из 166 тысяч точек учета электроэнергии. Это 63,4%. В планах энергетиков  до конца 2021 года повысить долю «умных» устройств до 66,6%. В целом по России число «умных» счетчиков, установленных Группой «Россети», достигло 4,5 миллионов, что составляет 23,8% от всех точек коммерческого учета компаний.

Успешнее всего проект по переводу на цифровой энергоучет реализуется в Топкинском округе Кемеровской области. В Топкинском районе электрических сетей  объем автоматизации достигает сегодня 98,3%. Среди лидеров также Яшкинский (89,5%) и Кемеровский (84,1%) муниципальные округа.

Для потребителей внедрение интеллектуальной системы учета дает точную информацию об энергопотреблении, возможность управления его объемами и стоимостью, рост качества и надежности энергоснабжения.

 Для энергетиков – это возможность сократить потери и операционные затраты, улучшить платежную дисциплину, повысить производительность труда.

Напомним, что с изменением законодательства с 1 июля 2020 года, установка счетчиков – зона ответственности сетевых компаний и гарантирующий поставщиков, а не потребителя.

Обязательное внедрение только интеллектуальных приборов будет действовать с 1 января 2022 года. «Россети» начали работу заблаговременно и еще до вступления в силу закона об «умных» счетчиках наладили взаимодействие с поставщиками таких приборов.

Экономика
kuzbassnews.ru
10/08/2021
Экономика

Новости Кузбасса

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