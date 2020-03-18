Кузбасский филиал Россети Сибирь выходит на «прямые линии» с потребителями

Руководство Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» проведет первую в этом году прямую линию с потребителями. Энергетики ждут вопросов о технологическом присоединении, переустройстве энергообъектов, умных счетчиках, качестве электроснабжения 24 марта с 10 до 11 часов местного времени.

«Значимость таких мероприятий трудно переоценить: важно и полезно общение с людьми напрямую. Они могут рассказать руководителю филиала о своих проблемах и тут же получить решение. А для руководства компании – это «лакмусовая бумажка», показатель работы электросетевого комплекса. У нас огромная территория обслуживания, и проблемных вопросов хватает, но живое общение позволяет понять, какие области в работе энергетиков проседают, где нужно активизироваться и скорректировать действия. Часто после общения по телефону директора филиалов сразу выезжают на место, откуда поступила жалоба, лично проводят проверки, разбираются в проблеме, решают ее в кратчайшие сроки», - отметил генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

Люди часто просят ускорить технологическое присоединение участков и домов. Поступают жалобы на низкое напряжение. Сообщают о фактах воровства электроэнергии. Так на прямой линии в ноябре жительница Новокузнецкого района попросила выяснить причину перепадов напряжения электроэнергии у неё в доме и удостовериться в отсутствии хищений электроэнергии со стороны соседей. Энергетики тут же организовали внеплановый рейд, а также провели дополнительный осмотр технического состояния линии электропередачи.

С помощью такого общения удается решить как острые вопросы, так и более эффективно спланировать мероприятия производственных программ на будущий период.

Добавим, что обо всех будущих прямых линиях можно узнавать на официальном сайте Россети Сибирь и в группах социальных сетей компании.