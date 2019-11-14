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Кузбасский филиал Россети Сибирь «взял под крыло» стратегический энергообъект в Анжеро-Судженске

Кузбасские энергетики взяли на обслуживание подстанцию напряжением 35/6 киловольт, принадлежащую «Анжерскому машиностроительному заводу». Передача важного стратегического для Анжеро-Судженска энергообъекта в управление специалистов Кузбасского филиала Россети Сибирь позволит обеспечить надежное электроснабжение самого завода, социально значимых потребителей, объектов жизнеобеспечения и жителей города.

Следить за оборудованием подстанции с установленной мощностью 2*15 мегавольтампер будет персонал Яйского района электрических сетей Кузбасского филиала Россети Сибирь. Для обеспечения надежности работы энергооборудования, оперативного реагирования на изменения режимов и при переключениях дежурство электромонтеров организовано в круглосуточном режиме.

 - Мы действуем в интересах региона и конечного потребителя. Внедрение единых принципов оперативно-технологического управления, а также требований технической политики позволит обеспечить качественную эксплуатацию и оперативное реагирование на возможные нарушения. Очень важно, что это не только не повлечет за собой увеличения стоимости обслуживания. В результате издержки даже снизятся, так как наши затраты на содержание оборудования ниже средних по региону. А для потребителей это – повышение качества и надежности электроснабжения, - отметил директор Кузбасского филиала Россети Сибирь Иван Клейменов.

Консолидация сетей и сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций предусмотрены Стратегией развития электросетевого комплекса, утвержденной Правительством Российской Федерации. Кузбасский филиал Россети Сибирь проводит системную работу по консолидации электросетевых активов в рамках соответствующей целевой программы. Аренда объектов – один из её механизмов.

Основная мощность, выдаваемая подстанцией, предназначена для нужд «Анжеромаш», крупнейшего производителя горно-шахтного оборудования. От нее также получают электроэнергию объекты жизнеобеспечения, городские спортивные сооружения,  детские сады, медицинские учреждения и три тысячи жителей Анжеро-Судженска.

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
14/11/2019
Общество
Анжеро-Судженск
Новости Кузбасса

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